Das sind die skurrlisten Beauty-Geheimnisse der Promis

Model Ashley Graham gab kürzlich auf Instagram Einblick in ihre Beauty-Routine.

So schwören gewisse Promis auf unkonventionelle Methoden und Mittel, wie etwa Gesichtsmassagen mit Vibratoren, Bienengift oder sogar Blutegel.

In Hollywood gilt: Wer schön sein will, muss leiden.

Ashley Graham: Mouthtaping

Der Name «Schlafende Schönheit» nimmt bei diesem Trend völlig neue Dimensionen an. Wie Model Ashley Graham erst kürzlich in ihrer Instagram-Story offenbarte, schwört die 35-Jährige auf das sogenannte «Mouthtaping». Damit soll man Mundfalten und Mundgeruch vorbeugen können. Dazu muss man sich einfach nur den Mund zukleben.