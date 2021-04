So findet Elon Musk Meetings unnötig und Mitarbeitende sollen diese darum auch einfach verlassen, wenn ihre Anwesenheit nicht nötig ist.

Rasierpflicht, WC-Timer und verbotene Worte: In manchen Firmen gelten merkwürdige Regeln. Eine Auswahl der skurrilsten Bestimmungen in Firmen weltweit liest du hier – Personalexperten verraten, was sie davon halten: