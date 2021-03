Im April gehts für Influencerin Sara Leutenegger (26) erst einmal nach Teneriffa. Wenn möglich, will sie im Sommer nach Rom, wo die Familie von Ehemann Lorenzo ein Haus besitzt.

Kaum Festivals, keine Partys, reisen ist schwierig: Wir haben Schweizer Promis gefragt, was diesen Sommer bei ihnen ansteht.

Influencerin und Model Sara Leutenegger (26)

«Sehr schade , fallen die Openairs – oder zumindest ein grosser Teil davon – schon wieder ins Wasser! Ich selbst hätte in diesem Jahr aber wegen meine s erst knapp fünf Monate alten Sohn es sowieso darauf verzichtet. Mein Mann Lorenzo und ich freuen uns jetzt auf zehn Tage Teneriffa im April, Lio wird das erste Mal in seinem Leben fliegen. Im Sommer selbst haben wir noch keine Pläne, wir lassen uns das noch offen. Wenn es möglich ist, wollen wir nach Rom reisen, wo Lorenzos Familie ein Haus besitzt. Das wären dann richtige Family-Ferien mit Geschwistern, Eltern und Grosseltern. Ich träume ausserdem davon, mit Lio meine Grossmutter in El Salvador zu besuchen. Das ist aber schwierig, mal schauen, wann das möglich sein wird.»