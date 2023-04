5 aussergewöhnliche Hochzeitslocations in der Schweiz

Träumst du davon, vor einer schneebedeckten Bergkulisse zu heiraten? Oder möchtest du dir das Jawort lieber inmitten eines Blumenmeers am See geben? So verschieden wie die Landschaften der Schweiz sind, sind es auch die Geschmäcker, wenn es ums Heiraten geht. Hier kommen fünf spektakuläre Hochzeitslocations, die dich zum Träumen einladen.