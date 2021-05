Das sind die spektakulärsten Pools der Welt

Stell dir vor: Es sind Ferien, du bist irgendwo an einer wunderschönen Destination und geniesst den Tag in oder an einem Pool. Klingt toll? Finden wir auch. Deswegen zeigen wir dir hier sieben Pools, die das Fernweh aktivieren.

Der Neptune-Pool im Hearst-Castle, Kalifornien

Der Pool in den Embassy Gardens, London

Der Pool der Kura Design Villas, Costa Rica

Dieser Pool gehört zu einem Boutique-Hotel in Uvita in Costa Rica. Er ist nur für Erwachsene zugänglich und bietet neben allerlei Luxus auch eine der wohl schönsten Aussichten, die man aus einem Pool haben kann. Das Hotel legt Wert auf Exklusivität – und Nachhaltigkeit.

Der Outdoor-Pool der Four Seasons Safari Lodge, Tansania

Hier gibt es Safari und Entspannung am Pool in einem: Die Four Seasons Safari Lodge befindet sich mitten im Serengeti National Park in Tansania. So kann es durchaus passieren, dass eine Herde Elefanten vorbeispaziert, während du deine Längen schwimmst. Neben Elefanten könnten hier auch Giraffen, Zebras und andere Wildtiere vorbeikommen.