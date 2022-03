Herzfrequenz gemessen – Das sind die Sprachen mit dem grössten Sexappeal

In einer Studie ist die Herzfrequenz der Teilnehmenden gemessen worden, nachdem diese Anmachsprüche in verschiedenen Sprachen gehört hatten. Das Ergebnis ist eindeutig.

Darum gehts Im Auftrag einer Sprach-Lernplattform ist untersucht worden, welche Sprachen die Herzen höher schlagen lassen.

Bei Italienisch schlugen die Herzen der Testpersonen fast ein Viertel schneller als zuvor.

Deutsch und Niederländisch liessen die Studienteilnehmenden hingegen mehrheitlich kalt.

Um herauszufinden, welche Sprache beim Flirten besonders verführerisch wirkt, hat die Sprach-Lernplattform Preply ein wissenschaftliches Experiment durchführen lassen. Die Forschenden spielten verschiedenen Probanden Audios von Flirts und Anmachsprüchen in 13 verschiedenen Sprachen vor und massen die Steigerung der Herzfrequenz. Der Herzschlag steigt, wenn wir Lust empfinden und wenn uns das Gegenüber gefällt. In diesem Fall konnten die Probandinnen und Probanden nur die Stimme hören. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie starteten mit einem Ruhepuls von 65 Schlägen pro Minute (bpm, beats per minute) in den Test.

Italienisch lässt die Herzen schmelzen

Das Ergebnis: Italienisch ist die Sprache mit dem grössten Sexappeal. Das hat die Herzfrequenz der Teilnehmenden verraten. Durchschnittlich schlugen die Herzen der Testpersonen nach einem italienischen Flirt fast ein Viertel schneller als zuvor. Was eine Sprache verführerisch macht, weiss Sprachwissenschaftlerin und Übersetzerin Aleksandra Stevanovic: «Sprachen, wie Italienisch, folgen einem Schema: Konsonant, Vokal. So endet jede Silbe mit einem Vokal. Für das menschliche Ohr klingt das sehr musikalisch, was wir automatisch als attraktiver empfinden. Deutsch erwies sich aus diesem Grund als eine der weniger sinnlich empfundenen Sprachen, denn sie besteht häufig aus vielen Konsonanten hintereinander. Das wird eher als unmusikalisch wahrgenommen.»



Insbesondere romanische Sprachen lassen unser Herz höher schlagen. Zu dieser Sprachfamilie gehören Italienisch, Portugiesisch, Französisch und Spanisch. Geht es um l’amore, o amor, l’amour und el amor, schmelzen wir also leichter dahin. Germanische Sprachen, wie Deutsch und Holländisch, liessen die Herzen der Angeflirteten eher kalt. Der Tonfall scheint wohl eher etwas für echte Liebhaber zu sein.



Von den untersuchten Sprachen aus dem asiatischen Raum kam Koreanisch bei den Teilnehmenden am besten an. Die Forschenden vermuten, dass die immer populärer werdenden K-Drama-Serien uns mit dem Klang des Koreanischen vertraut gemacht haben. «Du siehst gut aus!» heisst auf Koreanisch übrigens «Dangsin-eun joh-a boinda!» Das ganze Ergebnis siehst du in der Bildstrecke oben.

Forschende geben Tipps