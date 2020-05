Aktualisiert 01.05.2020 10:36

Lob für Diversität

Das sind die Stars des neusten Netflix-Hits

Zwei Tage nach der Veröffentlichung hatte die neue Netflix-Serie «Never Have I Ever» zu hundert Prozent gute Bewertungen auf «Rotten Tomatoes». Ausserdem ist sie in der Schweiz auf Platz 1.

von Lucia Krones

«Never Have I Ever» ist seit dem 27. April auf Netflix.

Die Serie ist momentan in der Schweiz auf Platz eins des Streaming-Dienstes.

Eine halbe Woche nach der Veröffentlichung hat sie eine 97 -Prozent-Bewertung auf der Review-Plattform Rotten Tomatoes.

Die Hauptfigur ist ein 15-jähriges, indisch-amerikanisches Mädchen, das ihr altes Image ablegen will.

Der diverse Cast findet bei Zuschauern besonderen Anklang.

Die Serie «Never Have I Ever» wird begleitet von Tennis-Star John McEnroe (61), der die Erzählerrolle übernimmt. Durch die Bank bekommen Schauspielerin und Regisseurin Mindy Kaling (40) und Autorin Lang Fisher, die Macherinnen der Show, gute Kritiken. Kaling spielte in der Serie «The Office» mit und führte bei einigen Folgen auch Regie. Neben ihrer Comedy-Tour ist sie auch Schriftstellerin. In «Never Have I Ever» steht Kaling hinter der Kamera.

Was gut ankommt: Die US-amerikanische Coming-of-Age-Komödie dreht sich um ein indischstämmiges Mädchen und begeistert auch sonst mit einem diversen Cast. Wir stellen euch die Stars der Show vor.

Netflix

Die Hauptfigur

Die Hauptfigur Devi, gespielt von Maitreyi Ramakrishnan (18), ist ein fünfzehnjähriges indisch-amerikanisches Mädchen, dass nach dem tragischen Tod ihres Vaters endlich «cool» werden möchte. Devi hatte für eine Zeit lang gelähmte Beine und möchte sich an ihrer Schule nun einen neuen Namen machen.

Netflix

Deswegen betet sie die Götter an, an eine Party eingeladen zu werden, an der es harten Alkohol und Drogen gibt. Ausserdem möchte sie weniger Haare auf den Armen, weil diese aussehen wie « der Boden eines Barber-Shops » . Zu guter L etzt möchte sie einen Freund, und zwar einen richtigen Hottie, «der sie die ganze Nacht lang rockt». Es ist die erste grosse Rolle, die Maitreyi spielt. Im Casting für die Rolle hat sie sich gegen tausende von Mädchen durchgesetzt .

Der Highschool-Schwarm

Netflix

Darren Barnet (29) spielt Paxton Hall-Yoshida, den «Hottie», mit dem Devi gerne Sex haben würde. Paxton ist, wie Darren selber, japanischer und amerikanischer Abstammung. In «Never Have I Ever» ist er im Schwimmteam und spielt den unerreichbare n Highschool-Crush. Barnet hat schon in mehreren Produktionen in Nebenrollen gespielt.

Die nerdige beste Freundin

Netflix

Lee Rodriguez (20) spielt Fabiola Torres, eine der beiden Freundinnen von Devi. Sie ist im Wissenschaftsclub und trägt am liebsten Polo- S hirts. Devi schlägt ihr einen Jungen vor, mit dem sie zusammen kommen soll. Doch Fabiola ist mehr an Eve interessiert. Einem Mädchen.

Die freakige beste Freundin

Netflix

Ramona Abish Young (21) spielt die andere beste Freundin von Devi, Eleanor. Ramona hat bereits einige Schauspielerfahrungen gemacht. S o war sie etwa in der DC-Superhelden-Serie « Legends of Tomorrow » in der Rolle als Mona Wu zu sehen . In «Never Have I Ever» spielt sie die eigenartige Präsidentin des Theaterclub s mit ausgefallenem Kleidungsst i l.

Der Rivale

Netflix

Jaren Lewison (20) spielt in der Serie Devis Erzfeind Ben. Er will nicht nur immer besser in Allem sein als sie, er ist es teilweise auch. Lewison spielte schon in mehreren Filmen in Nebenrollen mit , geht zurzeit auf die University of Southern California und spielt A merican Football.

Die Schöne

Netflix

Richa Moorjani (30) spielt Kamala, die «wunderschöne» Cousine von Devi. Kamala hat seit drei Monaten einen Freund und macht ihren D oktortitel in Amerika. Richa selber ist neben der Schauspielerei auch Tänzerin.

Das Mami

Netflix

Die Rolle d er Nalini, d er Mutter von Devi , übernimmt Poorna Jagannathan (47). Die Schauspielerin ist in Tunesien geboren, ist aber indisch-amerikanischer Herkunft. In «Never Have I Ever» spielt sie eine strenge Mutter und Witwe. Poorna spielte bereits in mehreren bekannten amerikanischen Filmen mit, ist aber auch aus Bollywood-Produktionen bekannt.

Die unfreiwillige Sextherapeutin

Netflix