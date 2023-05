FC Basel – FC Zürich: Das sagen Heiko Vogel und Marwin Hitz

Über den Sieg des FC Zürich redete am Ende fast niemand mehr. Alle sprachen über die wilde Schlussphase, die mit mehreren Roten Karten endete sowie einem Taulant Xhaka endete, der ausrastete.

Darum gehts Der FC Basel verliert 0:2 gegen den FC Zürich.

Das Spiel sorgt für viele Diskussionen.

Die Basler kritisieren vor allem die Leistung des Schiedsrichters.

Was war das für ein Spiel am späten Samstagnachmittag zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Die Zürcher gewannen zwar den Klassiker auswärts mit 2:0, am Ende sprach jedoch niemand über den Sieg sondern nur über die Schlussphase, die total eskalierte.

So sah zunächst FCB-Spieler Kasim Adams nach einem Ellbogenschlag Rot. In der 89. Minute kam es dann zu einem Zweikampf zwischen Bledian Krasniqi und Michael Lang. Eine Berührung war kaum vorhanden, Krasniqi stürzte dennoch. Schiri Dudic zögerte aber nicht und zeigte auf den Punkt. Ein umstrittener Entscheid. Der VAR meldete sich jedoch nicht. Simic traf zur FCZ-Führung.

Das sind die Reaktionen

Und nachdem Mathew das 2:0 erzielt hatte, folgte eine erneute Eskalation: Taulant Xhaka foulte Marchesano. Dann griff der Basler ihm ins Gesicht und sah Gelb-Rot. Er setzte gar noch zu einem Kopfstoss an – was für direkt Rot sorgte. Für diese wurde er sogar extra wieder aus der Kabine zitiert. Interessant: Beim Kopfstoss von Xhaka griff im Gegensatz zur Penaltyszene der VAR ein. In den folgenden Szenen flogen auch noch Burger (FCB) und Kryeziu (FCZ) vom Feld.

Die Reaktionen nach dem Spiel waren emotional. Das konnte man auch daran erkennen, dass sich vom FC Basel nur Coach Heiko Vogel und Goalie Marwin Hitz den Medien stellten. Beim Siegerteam aus Zürich war die Laune dagegen besser.

Der FC Basel verlor am Sonntag daheim mit 0:2 gegen den FC Zürich. Die Partie war wild und eskalierte in der Schlussphase. Ein Grund dafür war auch diese Szene: Nach dieser entschied der Schiri auf Penalty.

Heiko Vogel

Der Sportchef, der als Interimscoach beim FC Basel amtet, war nach der Pleite sichtlich bedient. «Ich bin frustriert», meinte der Deutsche. Die Frage zu seiner Meinung betreffend des Penalty wollte Vogel nicht beantworten: «Ich gebe darauf keine Antwort, weil ich sonst die nächsten 50 Spiele gesperrt bin.» Bei einer späteren Nachfrage wählte er noch drastischere Worte: «Ich bin heute mein eigener Anwalt. Wenn ich etwas zum Schiedsrichter sage, werde ich für die nächsten 50 Jahre gesperrt.»

Gegenüber blue sprach er jedoch ein wenig über den Elfmeter. «Beim Penalty hatten sie keine Zeit, bei den Roten Karten hatten sie dann aber alle Zeit der Welt für das Videostudium», so Vogel. «Das wird der Fussballwelt nicht gerecht. Ich habe um genaueres Videostudium gebeten.» Er hätte gerne an den Schiedsrichter eine Karte verteilt. Die Ausraster, die zu den Roten Karten führten, kritisierte Vogel scharf.

Marwin Hitz

Der Goalie war vor der Partie fraglich, stand dann aber doch im Tor. In der Interview-Zone präsentierte er sich sehr ruhig, kritisierte die Schiedsrichter-Leistung jedoch scharf. «Wir brauchen Hilfe im Schweizer Fussball», sagte Hitz.

Er spreche nicht nur von Entscheidungen gegen den FCB, sondern allgemein. «Wir haben ein grosses Problem in der Schweizer Liga.» Es werde anders gepfiffen , was auch dazu führe, dass Schweizer Teams international schlechter abschneiden würden: «Wie oft sieht man Spiele in der Schweiz, die keine Linie haben?»

Dann stellte er klar: «Das war ein Witz-Elfmeter. Es sollte eigentlich strafbar sein, so überhaupt zu fallen.» Eine solche Situation müsse sich der Schiri unbedingt am Bildschirm anschauen. «Es ist für mich unbegreiflich, wie man einen solchen Penalty argumentiert.» Hitz kritisierte aber nicht nur die Schiri-Leistung, auch seine Mitspieler bekamen ihr Fett weg.

Bledian Krasniqi und Bo Henriksen

Für den Gefoulten war es derweil ein klarer Elfmeter. Gegenüber dem SRF sagte er: «Für mich, den Schiri und den VAR ist es klar.» In der Mixed-Zone sagte er: Ich habe gedacht, dass es eigentlich ein klarer Entscheid ist. Ich habe einen Kontakt gespürt und bin zu Boden gegangen.» Der FCZ-Trainer wollte derweil nicht über den Penalty sprechen: «Ich habe die Szene nicht gesehen.»

Antonio Marchesano

«Das ist ein Derby. Es war klar, es würde viele Emotionen geben», so der FCZ-Spieler bei blue. «Es zählen nur die drei Punkte, alles andere interessiert mich nicht.» Es sei eine sehr solide Leistung der Mannschaft gewesen. Die Mannschaft habe Charakter und Geduld gezeigt und am Ende verdient die drei Punkte geholt.»