Von Doritos bis Bud Light : Das sind die Top 10 der lustigsten Werbespots von Superbowl 55

Sie sind der Grund, weshalb sich auch Menschen den Superbowl anschauen, obwohl sie von Football wenig bis keine Ahnung haben: die lustigen Werbungen während des NFL-Endspiels.

Unter ihnen ist neben Coca-Cola und Pepsi auch der Bierhersteller Budweiser, der das Geld eigenen Angaben zufolge lieber für Aufklärung zur Covid-19-Impfkampagne ausgeben will. Das Unternehmen kündigte den Schritt passenderweise in einem eigenen Werbevideo an, das die Widerstandsfähigkeit der USA in der Pandemie preist.