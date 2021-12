Das sind die Top-Ten Filme der Schweizerinnen und Schweizer im TV

Kassenschlager «Spider-Man: No Way Home»

Am Sonntag überschritt der Superhelden-Blockbuster «Spider-Man: No Way Home» als erster Film während der Pandemie die Eine-Milliarde-Dollar-Marke an den Kinokassen – und das in einem rekordverdächtigen Tempo von zwölf Tagen. Nur «Avengers: Infinity War» knackte den Kinojackpot schneller, nämlich innert elf Tagen.