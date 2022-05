Met-Gala 2022: Das sind die diesjährigen Top- und Flop-Looks

Am Montagabend hat mit der Met-Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art die grosse Nacht der Mode stattgefunden. Der diesjährige Dresscode des Events stand unter dem Motto «In America: An Anthology of Fashion», also «In Amerika: Eine Anthologie der Mode» und war eine Fortsetzung des Mottos des letzten Jahres («In America: A Lexicon of Fashion», also «In Amerika: Ein Lexikon der Mode»).