Ärztin, Reiseführer und Fotografin - Das sind die Traumberufe der Schweizerinnen und Schweizer

So wären Frauen am liebsten Ärztin und Männer Reiseführer. Fotografin und Fotograf steht bei beiden Geschlechtern auf dem zweiten Platz der Traumjobs. Zehn Prozent der Teilnehmenden geben an, dass ihr Traumberuf erst noch erfunden werden muss.