Der VCS hat die umweltfreundlichsten Autos aufgelistet. Den dritten Platz in der Top 10 der umweltfreundlichsten Elektroautos teilen sich sieben Autos, und zwar…

Der VCS hat für seine Auto-Umweltliste über 500 neue Fahrzeugmodelle analysiert, darunter Autos mit Verbrennungsmotor (Benzin, Diesel, Gas) und Elektroautos. Nicht in der Liste vertreten sind Plug-in-Hybride. Deren reale CO₂-Emissionen würden zu stark von den offiziell deklarierten Werten abweichen. Die Liste berücksichtigt die Emissionen des Treibhausgases CO₂, den Lärm und bei Autos mit Verbrennungsmotor die Luftschadstoffe. Bei Elektroautos werden die Umweltschäden durch die Batterieherstellung einbezogen.

Bei den Elektroautos kommt ausserdem dazu, dass ihre Umweltschäden in den meisten Fällen geringer sind als die von Verbrennern, wie Michel ergänzt. «Verbrenner schädigen die Umwelt vor allem beim Fahren, während bei Elektroautos die Herstellung besonders ins Gewicht fällt», so Michel. Weil der direkte Vergleich deshalb schwierig zu ziehen sei, erstellte der VCS jeweils eine Top-10-Liste mit den umweltfreundlichsten E-Autos und eine mit den saubersten Verbrennerautos.

Tesla zu unsauber und zu laut

Den ersten Platz auf der Öko-Elektroauto-Liste teilen sich die Hyundai-Limousine Ioniq Electric und das Stadtauto BMW i3 mit indirekten CO₂-Emmissionen zwischen 10 und 12 Gramm pro Kilometer. Die weiteren Autos in der Top 10 folgen alle auf dem dritten Rang, weil sie die gleiche Bewertung bei der Energieeffizienz erreicht haben. (siehe Bildstrecke oben).

Ein Modell von Elektroauto-Pionier Tesla findet sich nicht in der Top 10. Würde der VCS die Top-10-Liste verlängern, käme das Model 3 Long Range als umweltfreundlichstes Auto von Tesla auf den 35. Rang. Laut Michel haben alle Tesla-Modelle eine grosse Batterie, bei deren Herstellung grosse Umweltschäden anfallen. Zudem seien die Tesla-Modelle zu laut für eine bessere Bewertung.

Nur Gasmodelle in den Top 10

Bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren haben es nur Gasmodelle in die Top 10 geschafft. Ihre Emissionen liegen unter oder genau bei 100 Gramm CO₂ pro Kilometer. Selbst die Besten erreichen also nicht alle den seit 2020 neuen Zielwert für in der Schweiz verkaufte Neuwagen von 95 Gramm CO₂ pro Kilometer. Allerdings läuft noch eine Übergangsbestimmung für die neue Regel.