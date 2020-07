Das sind die verrücktesten Hacks in der Geschichte des Internets

Essiggürkli 16.07.2020, 15:38

Obwohl schon 1999 Hacker ihr Unwesen trieben, berat sich unsere "beste Armee der Welt" immer noch über die Beschaffung von paar wenigen ohnehin veralteten Düsenjets anstatt dass sie mal vernünftig in die Cyber-Abwehr investieren tun. Während man also zu Bürozeiten die falsch geflogenen Flieger mit Jets abfangen und wegbegleiten kann, wird in unserem Land kreuz und quer alle Systeme gehackt. Die haben die letzten 30 Iahre komplett verschlafen und leben immer noch mit Gedanken des kalten Krieges... Der Cyber-Krieg findet aber jetzt schon statt, 24h am Tag und 365 Tage im Jahr, überall auf der Welt!