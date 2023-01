Silvester 2022: Das waren die viralsten Tiktok-Videos

1. Die Schoggi-Giraffe

Dieser Schoggi-Künstler hat es mit seiner spektakulären Giraffenskulptur bis ganz nach oben geschafft. Was sich alle fragen: Wer hat das Kunstwerk danach gegessen? Wurde es eingefroren? Oder ist es geschmolzen? Wir brauchen Antworten!

2. Squishy das Eichhörnchen

Herzige Tiere ziehen immer. Es hätte wohl verwundert, wenn kein Tiervideo es in die Top 3 geschafft hätte. Squishy, das süsse Eichhörnchen, hat den Hype definitiv verdient. Und beweist wieder einmal mehr: Tiervideos machen einfach glücklich.

3. Rosalia kaut Kaugummi

Rosalía ist eine spanische Sängerin und Songwriterin. In diesem Video zeigt uns die Tiktok-Queen einen normalen Tag ihres Lebens. Sie gewann zwar keinen MTV-Award, doch das virale Video hat ihr bestimmt einige Aufmerksamkeit beschert. Warum das Video, in dem sie einfach nur Kaugummi kaut, so erfolgreich war, weiss wohl nur das Internet.