Sex: Zu viel Leistungsdruck als Lust-Killer in Beziehungen

Laut Sexualtherapeut Joseph Ahlers liegt das vor allem am Leistungsdruck, den viele auch beim Sex empfänden.

Eigentlich wollen wir beim Sex aber vor allem eins: So angenommen zu werden, wie wir sind.

Einfach keine Lust auf Sex? So «einfach» ist es dann eben doch oft nicht – oft gibt es vielschichtige Gründe, warum in Beziehungen im Bett Flaute herrscht. Das Spannende daran: Laut dem Sexualpsychologen Dr. Christoph Ahlers liegt die Unlust nicht darin begründet, dass nach vielen Jahren Beziehung einfach die Luft raus ist. Im Gespräch mit der «NZZ» räumt er mit vielen klassischen Vorurteilen und Glaubenssätzen auf, zum Beispiel: «Männer können und wollen immer, Frauen nie.»

Oft sei es nämlich genau anders herum: Die Frauen kämen mit ihren Männern zu Ahlers in die Therapie, weil ihre Partner keine Lust mehr hätten, mit ihnen zu schlafen. Die Frauen wiederum fühlten sich nicht mehr begehrt. «Wenn ich dann weiterfrage, stellt sich oft heraus, dass die Männer sich mitunter aber täglich selbst befriedigen. Das macht die Frauen natürlich erst einmal baff und sauer», so Ahlers. Sexuelle Unlust kann also nicht der wahre Grund sein – sondern laut dem Sexualtherapeuten vor allem der von den Männern empfundene Leistungsdruck.