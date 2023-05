Güselchauffeur : «Das sind die wahren Helden des Alltags» – Hunderte bedanken sich bei Bruno

«Wir wünschen dir, lieber Bruno, eine gute letzte Fahrt mit dem Kehrichtwagen! Heute gehst du in die wohlverdiente Pension . Vielen Dank dir», schrieb die Stadt Luzern in einem Facebook-Post . Der Mann, dem die Stadt dankt, ist Bruno Christen, seit 26 Jahren Chauffeur des Güselwagens beim Strasseninspektorat der Stadt Luzern.

Der Beitrag wurde knapp 6000 Mal gelikt und über 200 Luzernerinnen und Luzerner dankten Christen für seine Arbeit, wie « Zentralplus » berichtete. So schreibt etwa Geri Steimer: «Das sind doch die wahren Helden des Alltags», Christian Etter zollt Respekt und dankt dem Neupensionär und seinen Kollegen für die Arbeit , die sie verrichten. Auch aus dem Zürcher Unterland gab es einen Post: «Herzliche Gratulation! Eine sehr grosse Leistung täglich bei Wind, Wetter und Sonnenschein. Viel Gesundheit wünschen wir», so eine Transportfirma. Alle danken Christen für seinen Einsatz und sie wünschen ihm alles Gute zur Pensionierung.

Grund genug für 20 Minuten, Christen zu fragen, ob er sich noch an den Start beim Werkdienst erinnern könne: «Meine Arbeit bei der Stadt Luzern begann am 1. Juni 1997, aber schon vorher hatte ich mehrere Stellen als Chauffeur. Alles in allem kann ich mit den Jahren, die ich als Mitarbeiter beim Strasseninspektorat gearbeitet habe, nur zufrieden sein», sagt Christen. Am letzten Arbeitstag wurde Bruno Christen von Alban Zehnder, Teamleiter Abfallwirtschaft und Logistik, und seinen Arbeitskollegen für die letzte Tour begrüsst.