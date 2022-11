«World Beer Awards»: Das sind die weltbesten Biere – auch eine Schweizer Brauerei ist darunter

In insgesamt neun Geschmackskategorien wurde je ein Bier als «Worlds Best Beer» ausgezeichnet.

Bier ist, wie so viele andere Dinge im Leben, in erster Linie Geschmackssache. Während das Bier der St. Galler Brauerei Schützengarten für einige das schweizweit beste Bier ist, bezeichnen es andere abschätzig als «Schütze-Pfütze». Auch der Kantönligeist dürfte eine Rolle spielen. Dein Wissen zu Bier kannst du auch im Quiz unter Beweis stellen.

Wenn es nach den Experten der «World Beer Awards» geht, ist der Fall klar. Die Bier-Connoisseure haben nach unzähligen Blind-Kostproben in neun Kategorien je einen Gewinner gekürt. Besonders gut vertreten ist der europäische Kontinent, sechs der neun Awards gehen an Länder wie Deutschland, Belgien und Grossbritannien. Und auch die Schweiz ist vertreten: Mit ihrem «Weizen-Eisbock»-Bier belegt die Schützengarten-Brauerei in der Kategorie «Bestes Weissbier» den ersten Platz. Nachfolgend findest du die Gewinner der jeweiligen Kategorien: