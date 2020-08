Ranking

Das sind die wertvollsten Firmen der Welt

Apple, Microsoft oder doch eher Saudi Aramco? Ein neues Ranking zeigt, welche Firma derzeit die wertvollste der Welt ist.

In Europa sind Schweizer Firmen an der Spitze.

Die 100 wertvollsten börsenkotierten Unternehmen haben unter der Krise gelitten: Ihr Marktkapital schrumpfte von Anfang Januar bis Ende März um 15 Prozent auf 21,5 Billionen Dollar, wie das Beratungsunternehmen PWC schreibt. Im Vergleich zu kleineren Firmen in den jeweiligen Branchen seien die grössten Unternehmen aber relativ glimpflich davongekommen. Innert Jahresfrist stehen die Top 100 weiterhin knapp im Plus.

Neu in der Liste ist Saudi Aramco, nachdem die Firma im Dezember 2019 an die Börse gegangen ist. Es war der grösste Börsengang der Geschichte. Entsprechend konnte der saudiarabische Ölkonzern Schwergewichte wie Microsoft, Apple und Amazon überholen. Die wertvollsten 40 Firmen auf der Liste von PWC siehst du in der Bildstrecke: