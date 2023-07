Das sind die wertvollsten Unternehmen – drei Schweizer in Top 50

Drei neue China-Firmen an der Schweizer Börse

An der Schweizer Börse Six Swiss Exchange gab es im zweiten Quartal keinen klassischen Börsengang, dafür drei sogenannte GDR-Listings: Sie erlauben es Investorinnen und Investoren, sich über den Kauf von Zertifikaten eine bestimmte Anzahl an Aktien eines ausländischen Unternehmens zu sichern.

Möglich ist das neu für Zhejiang Supcon Technology Co Ltd, Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd und Kunshan Dongwei Technology Co Ltd. Die drei Firmen verzeichneten ein Volumen von 791 Millionen Franken. In der ersten Jahreshälfte gab es an der Six insgesamt fünf GDR-Listings von China-Firmen.