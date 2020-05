Vier Punkte

Das sind die wichtigsten Änderungen bei der Post

Filialen erhalten und eine bessere Anbindung ans Ausland: Die Post will sich mit der neuen Strategie des CEO Robert Cirillo neu ausrichten und ihr Kerngeschäft stärken.

• Paket- und Briefpost wird zusammengelegt

• Abbau der Filialen stoppen

Die Schweizerische Post will keine weiteren Filialen abbauen. «Wir planen eine deutliche Kursänderung unseres Filialnetzes», sagt CEO Roberto Cirillo an der Medienkonferenz am Donnerstag. 800 Poststellen sollen erhalten bleiben. Dafür lagert die Post ihre defizitären Filialen in eine eigene Aktiengesellschaft aus. Die neue Postnetz AG wird sich dabei für Dritte öffnen. Durch diese Öffnung könne der physische Kontakt mit den Kunden ermöglicht werden.