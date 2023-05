Brienz GR: Wer darf das Bergdorf noch betreten?

Ein Felsvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern bewegt sich so stark, dass der Abbruch in den nächsten Wochen bevorsteht.

Das Bündner Bergdorf Brienz muss evakuiert werden. Dies hat der Gemeindeführungsstab Albula entschieden. Ein Felsvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern bewegt sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen ist, dass es abbricht. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz sind aufgefordert, das Dorf bis Freitagabend zu verlassen , wie die Gemeinde Albula in einer Mitteilung schreibt. Hier gibt es einen Überblick zur aktuellen Situation.

Wie läuft eine Evakuierungsanordnung genau ab?

Wie lange dauert eine solche Evakuierung?

Wichtig ist zu sagen, dass die Evakuierung vorübergehend ist, mit der Absicht, wieder zurückzukehren. Im gegenteiligen Fall würde man von einer Räumung reden, in diesem Fall wäre das Dorf in Zukunft unbewohnbar. Die Evakuierung kann Wochen oder gar Monate dauern, wie die Zeitungen von CH Media schreiben. Bewohnerinnen und Bewohner sollen alles mitnehmen, was sie in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Das Haus oder die Wohnung soll so gesichert werden, als würde man für eine längere Zeit verreisen.