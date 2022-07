Krisenszenario: Das sind die wichtigsten Fragen zum Strom-Lockdown in der Schweiz

Der Schweiz droht ein harter Winter, falls der Strom knapp wird. Am Mittwoch hat der Bund gemeinsam mit Experten die Öffentlichkeit über die drohende Lage informiert . Der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsanbieter (VSE) warnte vor Netzabschaltungen.

Wann gibts einen Strom-Lockdown?

Darüber entscheidet der Bundesrat. Er hat einen abgestuften Stromsparplan erstellt. Der Strom-Lockdown für die Haushalte käme erst in der vierten und letzten Stufe. Vorher gäbe es einen Massnahmenplan, der unter anderem Limitierungen von grossen Stromverbrauchern vorsieht (siehe Box).

Wem wird der Strom abgestellt und für wie lange?

Im Strom-Lockdown hätten einzelne Gemeinden oder Städte für vier Stunden keinen Strom mehr, danach kämen andere Ortschaften an die Reihe. «Das muss man sich wie ein Puzzle vorstellen. Einzelne Stücke werden für vier Stunden entfernt und dann wieder eingesetzt, während andere entfernt werden», sagt VSE-Direktor Frank.

Hat der Privathaushalt dann gar keinen Strom mehr?

Ja, bei einer Netzabschaltung gäbe es in den betroffenen Teilnetzgebieten für vier Stunden keinen Strom. Danach gäbe es je nach Situation wieder eine Versorgung für vier bis acht Stunden, wie VSE-Direktor Frank sagt.

Dauert das den ganzen Winter durch?

Schreibt mir dann der Bund vor, wie viel ich heizen darf?

Wird der Strom dann viel teurer?

Ja. Je knapper der Strom, desto höher ist der Preis an den Märkten. «Die Unsicherheiten sind aktuell sehr hoch und an den Märkten werden für den Winter hohe Preise verlangt», so Frank.