Tatverdächtiger ist vorbestraft

Das sind die wichtigsten Hinweise zum Fall Maddie McCann

Die Polizei ermittelt im Fall Maddie McCann gegen einen vorbestraften Sexualtäter. Doch wie kamen die Behörden nach so vielen Jahren auf die neue Spur?

Er habe zeitweise in seinem VW-Wohnmobil mit portugiesischem Nummernschild gewohnt.

Der Deutsche soll sich zu Zeitpunkt des Verschwinden des Mädchens ebenfalls in Praia da Luz in Portugal aufgehalten haben.

13 Jahre ist es her seit die damals dreijährige Maddie McCann am 3. Mai 2007 in Portugal spurlos aus einer Appartementanlage verschwunden ist. Nun sind Ermittler einem 43-jährigen Deutschen auf die Spur gekommen, der sich zur Zeit des Verschwindens ebenfalls im portugiesischen Ferienort Praia da Luz aufgehalten haben soll. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt.