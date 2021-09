Herbsttrends 2021 - Was in der Mode kommt, was geht, was bleibt

Das kommt: Tote Bags fürs Büro

Gute Nachrichten für alle, die in ihrer Tasche am liebsten den ganzen Hausrat mitschleppen: Die kommende Saison sind grosse Taschen im Trend. Besonders wer zu denjenigen gehört, die sich nun vom Home- ins tatsächliche Office begeben, hat so eine ideale Begleiterin, in der Laptop & Co. problemlos Platz finden. Die «Vogue» nennt den Trend deshalb die «Back in Business»-Tote. Sie hatte unter anderem auf den Laufstegen von Marni, Hermès und Stand Studio einen Auftritt: