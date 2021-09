Regionale Vorlagen - Abstimmen ab 16 Jahren und Schatten-Verbot am See– darüber stimmen die Kantone ab

Mit der «Besonnungs-Initiative» will ein parteiloses Komitee erreichen, dass Bauten, die viel Schatten werfen, am See nicht mehr gebaut werden dürfen. Die Initiative ist eine direkte Reaktion auf das «Züribahn»-Projekt der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die ZKB wollte zu ihrem 150. Jubiläum eine Seilbahn über den Zürichsee schweben lassen. Dieses Projekt ist wegen fehlender Bewilligungen bis anhin noch nicht zustande gekommen. Trotzdem ist das Projekt dem Initiant Peter-Wolfgang von Matt ein Dorn im Auge. «Die Seilbahn-Stationen sollen auf öffentlichen Flächen am Mythenquai und am Zürichhorn zu stehen kommen. Die betroffenen Wiesen werden als Badeorte genutzt. Da ist man auf die direkte Sonneneinstrahlung angewiesen.» Stadt- und Gemeinderat lehnen die Vorlage ab.