Diese unter 30-Jährigen sind stinkreich

Auf der Welt gibt es bloss zehn Personen, die noch sehr jung sind, aber dennoch schon auf einem Milliardenvermögen sitzen. Das sind die zehn jüngsten Milliardäre.

So zum Beispiel der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos. Das Vermögen des Amazon-Chefs wird auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wegen des Booms im Online-Handel während der Corona-Krise musste sein Konzern Amazon rund 100’000 neue Angestellte auftreiben, um die Päckchen-Flut bewältigen zu können.

Zoom-Gründer als Top-Newcomer

Es gibt aber auch einige junge Leute, die stinkreich sind. So sind laut Forbes zehn Milliardäre unter 30 Jahre alt. Diese verfügen zusammengerechnet über ein Vermögen von fast 16 Milliarden US-Dollar. Die Kardashian-Halbschwester Kylie Jenner ist ebenso milliardenschwer wie auch der 29-jährige Snapchat-Gründer Evan Spiegel .

Welche Milliardäre die jüngsten sind und weshalb sie in ihrem Alter schon so reich sind, siehst Du oben in der Bildergalerie.