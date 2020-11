In den Top 10 der teuersten Metropolen der Welt hat es mit Genf und Zürich zwei Schweizer Städte. Zürich ist sogar auf Platz 1. Damit hat die grösste Schweizer Stadt gleich fünf Plätze gutgemacht im Vergleich zum letzten Ranking im März. Den ersten Platz teilt sich Zürich mit Paris und Hongkong. Ein bisschen günstiger lebt es sich in Genf. Die Stadt liegt auf dem siebten Platz. Das Ranking wurde vom Londoner Forschungsinstitut Economist Intelligence Unit publiziert .

Grund für den Aufstieg von Zürich und Paris liegt unter anderem daran, dass der Franken und der Euro während der Corona-Pandemie gegenüber dem US-Dollar an Stärke gewonnen haben. New York City und Los Angeles verloren je einen Platz.

Das sind die günstigsten Städte

