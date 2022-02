«Suisse Secrets» – Das sind einige der Besitzer der geleakten Credit-Suisse-Konten

Kasachstans Ex-Präsident Nursultan Nasarbajew

König von Jordanien Abdullah II.

Algeriens Ex-Machthaber Abdelaziz Bouteflika

Venezolanischer Ex-Politiker Nervis Villalobos

Venezuelas Geheimdienstchef Carlos Luis Aguilera Borjas

Einer der Kunden der Credit Suisse war auch der ehemalige venezolanische Geheimdienstchef Carlos Luis Aguilera Borjas, der dem ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez ebenfalls nahe stand. Er fiel jedoch in Ungnade, als er den Staatsstreich, der Chávez beinahe gestürzt hätte, nicht voraussehen konnte. Aguilera Borjas wechselte nach einem weiteren Regierungsposten in die Privatwirtschaft, wo er ein Vermögen von 7,8 Millionen Franken anhäufte. Das Konto soll vor einigen Jahren geschlossen worden sein.

Siemens-Manager

Kokainhändler Rodoljub R.

Ägyptischer Geheimdienstchef

Mitglied der 'Ndrangheta

Credit Suisse weist die Vorwürfe zurück

Die Credit Suisse wollte nach Darstellung der Medien konkrete Fragen zu diesem Fall und auch zu den anderen fragwürdigen Konten nicht beantworten, versicherte aber, «höchste Verhaltensstandards» zu befolgen. Es gehe meist um weit zurückliegende Fälle bis in die 1940er Jahre. «Die Darstellung (...) basiert auf unvollständigen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führt», teilte die Bank am Sonntagabend mit. 90 Prozent der angeführten Konten seien bereits geschlossen worden. «Wir werden die Angelegenheit weiter analysieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten», so die Bank weiter.