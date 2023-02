Bern: Das sind eure Lieblingspizzerias

Erster Platz im Europa-Ranking : Was heisst schon «teuer»? Das sind eure Lieblingspizzerias in Bern

Wo gibt es in Bern die beste Pizza? Und was für eine Pizza esst ihr am liebsten? 20min/Mara Wehofsky

Darum gehts In Bern kostet die Pizza im Schnitt am meisten, verglichen mit 43 anderen europäischen Hauptstädten.

20 Minuten hat Bernerinnen und Berner gefragt, wo es die beste Pizza gibt.

In Bern gibt es laut «Travelnews» die teuerste Pizza aller europäischen Hauptstädte. Darüber erstaunt war fast niemand, wie 20 Minuten feststellte.

Nun wollten wir wissen, was das Lieblingsrestaurant der Bernerinnen und Berner ist und wieso. Und wie viel eine Pizza Margherita dort kostet.

«Da Nino», «Casa d’Italia», «Ristorante Luce» und «Ristorante Pizzeria Celina»

Auf Platz eins landet bei der Befragung (von rund 200 Personen) die Pizzeria «Da Nino» am Eigerplatz mit mehr als 25 Stimmen. «Dort stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach», sagt Tobias R. (23). Im Restaurant mit Take-away kostet die Margherita 13 Franken.

Auf Platz zwei landen gleich drei Restaurants mit jeweils 20 Stimmen: «Casa d’Italia» an der Bühlstrasse, das «Ristorante Luce» in der Zeughausgasse und das «Ristorante Pizzeria Celina» am Nordring.

In der «Casa d’Italia» trifft man wohl oft auf Studierende der Universität Bern, die gleich um die Ecke liegt.

Rosa (25) sagt: «Das liegt hier gleich um die Ecke und schmeckt einfach.» Hier kostet eine Pizza Margherita am Platz 17 Franken. Das «Ristorante Luce» überzeuge mit seiner Einrichtung: «Die Einrichtung ist einfach so fancy», sagt Sara (26) und lacht. Eine Margherita kostet hier 18.50 Franken am Platz.

In der «Ristorante Pizzeria Celina» gibt es zudem glutenfreie Pizza, was Nino (24) mit Zöliakie sehr schätzt: «Ich finde das praktisch. Das gibt es nicht überall.» 16.50 Franken kostet die Margherita hier.

Wenn es mal schnell gehen muss, und zwei Geheimtipps

Zudem wurden oft das «Dieci» zum Bestellen und das «Mangia Mangia» am Bahnhof genannt, «wenn es mal schnell gehen muss», sagt Caroline (51). Cristian (21) aus Neapel gibt den Tipp: «Geht ins Artigiano in der Spitalgass-Passage. Das ist recht neu, aber die machen Pizza wie in Neapel.» Sarah (26) empfiehlt die «Caluni Backstube» in der Lorraine: «Freitags gibt es dort im Fenster auch Pizza, die ist echt super.»

Zudem hat 20 Minuten gefragt, was für eine Pizza Bernerinnen und Berner am liebsten essen. Am meisten wurde die Verdure mit Gemüse genannt, dicht gefolgt von der klassischen Margherita und der Arugola mit Rucola. Die meisten Befragten gaben an, gerne zwischen 15 und 20 Franken für eine gute Pizza auszugeben.

