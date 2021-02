In der Nacht auf Sonntag wurde es in der Schweiz kalt – richtig kalt. Vielerorts wurde die kälteste Nacht des Winters vermeldet. Auf der Schwyzer Glattalp wurden gemäss Meteonews sogar -44,4 Grad gemessen. Die Kälte führte dazu, dass sich an Seen, Brunnen und Bächen Eiszapfen in allen Grössen bildeten.