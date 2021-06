Foto-Challenge : Das sind eure schönsten Erlebnisse aus dem 2020

Viele würden das Jahr 2020 am liebsten vergessen. Es war eine schwierige Zeit für alle. Nichtsdestotrotz hattet ihr schöne Erlebnisse, an die ihr uns in dieser Foto-Challenge teilnehmen lasst.

1 / 10 Gleitschirmflug über den grossen Aletschgletscher. 20min/Community «Das Beste, was mir je passiert ist», schreibt Leserin Ramona. 20min/Community Eine Zugfahrt dem Sonnenuntergang entgegen. 20min/Community

2020 war nicht leicht. Umso mehr sollten wir an den positiven Erinnerungen festhalten. Gemeinsam mit Photo- Schweiz – der grössten Werkschau für Fotografie der Schweiz – wollen wir die schönsten Bilder finden, die eure ganz persönlichen Lieblings-Erlebnisse des vergangenen Jahres zeigen.

Lade hier deine Bilder hoch , um am Photo-Schweiz-Fotowettbewerb «Mein bestes Erlebnis 2020» teilzunehmen.

Die 30 besten Fotos werden von Photo-Schweiz selektiert und die Gewinnerinnen und Gewinner am 30. Juni direkt kontaktiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann an der Werkschau im Rahmen eines 20-Minuten-Showcases ausgestellt sowie mit Vernissage-Einladungen belohnt. Zusätzlich erhalten sie weitere tolle Preise. Die ersten drei Plätze können sich über je eine Übernachtung für zwei Personen in einem der über 20 Stadthotels von Zürich City Hotels freuen.

Mit deiner Teilnahme erklärst du dich damit einverstanden, dass wir deine Angaben an Photo-Schweiz weitergeben, sofern dein Bild von der Jury ausgewählt wurde. E in e Photopass- Übergabe des Preises organisiert die Photo-Schweiz bilateral mit de n Gewinner innen und Gewinnern .

