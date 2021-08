Neue Handys - Das sind Googles iPhone-Konkurrenten, das Pixel 6 und Pixel 6 Pro

Grosser Kamera-Block

Kommt im Herbst

Wann das Gerät genau auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt – aber es wird wohl schon bald der Fall sein. Denn, wie Google angekündigt hat, wird das neue Pixel-Handy im «Herbst 2021» veröffentlicht werden. Man darf also mit einem Datum zwischen September und November rechnen. Was den Preis angeht, hält sich Google noch bedeckt, aber die Tatsache, dass sowohl ein normales als auch ein Pro-Modell auf den Markt kommen wird, weist darauf hin, dass sich das Pixel 6 wohl in einem mittleren Preissegment und das Pro-Gerät in einem höheren Preissegment befinden dürfte.