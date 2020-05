#FivePerfectMovies

Das sind J.K. Rowlings Lieblingsfilme

Auf Twitter teilen Menschen unter dem Hashtag #FivePerfectMovies gerade Filme, die ihrer Meinung nach perfekt sind. Auch Stars küren ihre Top 5.

Kein Film hat auf IMDb.com eine höhere Bewertung als das Knast-Drama «Die Verurteilten» (1994). In der Hauptrolle: Morgan Freeman (82, l.) als Häftling Red.

Unter dem Twitter-Hashtag #FivePerfectMovies erzählen Menschen gerade, welche fünf Filme ihrer Meinung nach nicht besser sein könnten. Hier eine Auswahl von jenen, die besonders häufig genannt wurden und auch noch auf Netflix erhältlich sind. So etwa der Action-Thriller «Baby Driver» (2017) mit Ansel Elgort (26) in der Rolle als vom Tinnitus geplagter Fluchtwagenfahrer.

Rian Johnson

Der US-Amerikaner Rian Johnson (46) hat schon bei Film-Hits wie «Looper» (2012), «Star Wars: The Last Jedi» (2017) und «Knives out» (2019) Regie geführt. Nur ein Streifen in seiner Top 5 wurde im 21. Jahrhundert gedreht. Hier seine Lieblinge: