Aktuelles Ranking: Das sind mächtigsten Reisepässe der Welt

Aktuelles Ranking : Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt – Schweiz nicht an der Spitze

«Nur» auf Rang 7 landet der Schweizer Pass, der visafreies Reisen in 186 Länder ermöglicht.

Am meisten Länder stehen Inhaberinnen und Inhabern des japanischen Passes offen.

Um es vorwegzunehmen: Die derzeit mächtigsten Pässe – also die Dokumente, deren Inhaber ohne Visum die meisten anderen Länder bereisen können – kommen nicht aus Europa, sondern vom grössten Kontinent der Erde: Ein Trio von asiatischen Reisepässen belegt die ersten drei Plätze auf dem Ranking des Beratungsunternehmens Henley & Partners. Das Unternehmen bietet Expats Hilfe bei der Wohnsitznahme in einem anderen Land und dem Erwerb der jeweiligen Staatsbürgerschaft.

An der Spitze der Rangliste, die auf Daten der internationalen Luftfahrtvereinigung IATA basiert, figuriert der japanische Pass: Es ermöglicht der Trägerin oder dem Träger, weltweit 193 Staaten zu besuchen, ohne sich um Visumsformalitäten kümmern zu müssen. Knapp dahinter auf Platz zwei sind Singapur und Südkorea , deren Bürger 192 Destinationen offenstehen.

Schweiz und USA auf Rang 7

Erst danach kommt die Schweiz auf Platz 7 (Vorjahr: 6), was 186 visumsfreien Nationen entspricht. Auf demselben Rangplatz liegen Belgien, Norwegen, Tschechien, Neuseeland und die USA. Noch vor knapp zehn Jahren führten die USA gemeinsam mit Grossbritannien die Liste an.

Von so vielen Möglichkeiten können manche Menschen nur träumen. Besonders hart trifft es auf dem 109. und letzten Platz der Rangliste Afghanistan: Menschen aus diesem Land können gerade mal 27 andere Länder ohne Einreisebewilligung besuchen. In aufsteigender Reihenfolge auf den letzten Plätzen sind Irak, Syrien, Pakistan, der Jemen, Somalia, Nepal, die Palästeninensergebiete und Nordkorea zu finden. Bürgerinnen und Bürger aus dem Reich von Kim Jong-un könnten in immerhin 40 Länder einreisen – wenn sie denn ausreisen dürften.