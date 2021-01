An immer mehr Orten in der Schweiz werden Ausbrüche der britischen und südafrikanischen Corona-Mutationen gemeldet. Die neuen Varianten gelten als deutlich ansteckender.

Darum gehts In nur wenigen Wochen könnte die Corona-Mutation die Schweiz dominieren.

Die britische Corona-Mutation soll 75 Prozent ansteckender sein als die ursprüngliche Variante.

An verschiedenen Hotspots in der Schweiz wurde die neue Virus-Variante festgestellt.

Das mutierte Coronavirus mit dem Namen B.1.1.7 soll bis zu 75 Prozent ansteckender sein als die bisher grassierende Variante. In nur wenigen Wochen könnte die Mutation des Virus in der Schweiz dominieren. Um die Ausbreitung zu verhindern, kommen strengere Quarantäne-Regeln zum Zug, das heisst, dass oft nicht nur direkte Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, sondern auch deren Kontakte.

Kanton Graubünden: Hotelgäste in Quarantäne

Im Hotel Kempinski und im Badrutt’s Palace in St. Moritz GR sind Covid-Fälle mit der hochansteckenden südafrikanischen Variante B.1.351 bekannt geworden. Die anwesenden Gäste stehen nun unter Quarantäne. Weiter wurden die Schulen sowie Skischulen in St. Moritz bis auf Weiteres geschlossen. Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.

Kanton Basel-Landschaft: Primarschüler plus ihre Familien müssen zum Test

Am Freitagnachmittag registrierte der Kantonsärztliche Dienst Basel-Landschaft den ersten Fall der neuen Virus-Variante. Die positiv getestete Person befindet sich in Isolation. Inzwischen wurden auch Angehörige positiv getestet, darunter auch ein Primarschüler oder eine Primarschülerin. Die betroffene Klasse befindet sich in Quarantäne. Schüler der 1. bis 3 Klasse aus Oberwil wurden mitsamt ihren Familien zum Schnelltest aufgeboten.

Kanton Bern: Massentests in Skiort

Über die Festtage hat ein britischer Tourist die neue Virus-Variante in Wengen BE Umlauf gebracht. Die Corona-Situation im Skiort beunruhigte die Behörden. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Zahl der Corona-Fälle im Bergdorf auf 90 an. 28 Fälle wurden zwischen dem 27. Dezember und 10. Januar in einem Hotel nachgewiesen. Bei Massentests wurde das Virus jedoch nur bei 7 weiteren Personen nachgewiesen.

Am Montag wurde bekannt, dass auch in Bremgarten BE 120 Schüler und deren Eltern in Quarantäne müssen. Dies wegen zwei Kindern, die sich in Wengen mit dem mutierten Virus angesteckt haben.

Kanton Tessin: Besuchsverbot in Altersheimen

In einer Schule im Kanton Tessin wurden dreizehn Personen positiv auf Corona getestet, zwei davon auf die britische Mutation. Jetzt muss die ganze Schule in Quarantäne. Auch in einem Altersheim häuften sich die Ansteckungen. Gemäss den Tessiner Behörden hat die britische Coronavirus-Mutation zu vermehrten Ansteckungen geführt. Für alle Altersheime, Spitäler und Behindertenheime im Kanton gilt seit Samstag ein Besuchsverbot.

Kanton Thurgau: Quarantäne für ganzen Schuljahrgang