Meister YB thront in der Tabelle mit über 20 Punkten Vorsprung vor den Verfolgern, doch marktwerttechnisch liegen zwei Basler an der Spitze der Schweizer Liga.

1 / 6 Cabral ist nicht nur der treffsicherste FCB-Angreifer, sondern neu auch der wertvollste Spieler der Liga. freshfocus Cabral weist wie Basels Supertalent Palacios, einen Marktwert von acht Millionen Euro auf. freshfocus Damit liegen die beiden Basler nun vor YB-Tormaschine Nsame (sieben Millionen Euro Markwert). Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Das Fussballportal «Transfermarkt» hat die Marktwerte der Super League aktualisiert.

Neu rangieren Basels Cabral und Palacios als die beiden wertvollsten Spieler der Liga.

Die beiden FCB-Angreifer weisen jeweils einen Marktwert von acht Millionen Euro auf.

YB hat dafür mit 57.85 Millionen Euro das wertvollste Kader der Schweiz.

Lange ist es her, seit der FC Basel für sportliche Erfolgsstories sorgen konnte. Doch obwohl den Bebbis die Vormachtstellung im Schweizer Fussball in den letzten Jahren von YB entrissen wurde, sind neu zwei FCB-Spieler die wertvollsten Akteure in der Super League.

Das Portal «Transfermarkt» hat die Marktwerte der Super League aktualisiert und dabei insgesamt 94 Spieler neu bewertet. Grosser Gewinner dabei: FCB-Sturmtank Cabral, der seinen Marktwert im Vergleich zum letzten Transfermarkt-Update im vergangenen Dezember von sechs auf acht Millionen Euro steigern konnte. Damit fungiert der Brasilianer ex aequo mit seinem Teamkollegen Matías Palacios auf der Spitzenposition der Liga.

«Cabral schiesst beim FC Basel nicht nur viele Tore und verhinderte so eine noch schlechtere Saison, sondern kann den Ball mit seiner Körperlichkeit auch gut festmachen. So fungiert er immer wieder als Zielspieler in der Sturmspitze und wird auch auf dem ausländischen Markt immer interessanter. Einen höheren Marktwert verhindert lediglich die Rückwärtsbewegung, bei der noch einiges mehr kommen muss», bilanziert David Isler, Experte bei Transfermarkt.

Wertvoller Berner Kader

Beim letzten Update wurde noch YB-Goalgetter Jean-Pierre Nsame als wertvollster Super-League-Crack eingestuft. Der Marktwert des Kameruners bleibt nun wie im Vorjahr auf sieben Millionen Euro stehen, womit Nsame sich zumindest Rang drei in diesem Ranking sichert.

Den grössten Sprung bei den Bernern machte Meschack Elia, der seinen Marktwert dank 13 Torbeteiligungen in 24 Ligaspielen und einigen verheissungsvollen Auftritten in der Liga und in der Europa League von einer Million auf drei Millionen Euro steigern konnte.

Abgesehen von dem markanten Zuwachs bei Cabral macht sich der sportliche Niedergang beim FCB auch bei den Marktwerten bemerkbar. Pajtim Kasami wurde von 2.4 Millionen auf 1.8 Millionen Euro abgewertet, Captain Valentin Stocker von 1.2 Millionen auf 0.6 Millionen Euro. Die Marktwerte von Timm Klose, Luca Zuffi, Fabian Frei und Taulant Xhaka sanken jeweils von 1.0 auf 0.5 Millionen Euro.

Vergleicht man zwischen YB und Basel den Gesamtkader hat der aktuelle und designierte neue Meister klar die Nase vorn. Während beim FCB gleich mehrere Spieler wegen den schwachen Leistungen abgewertet wurden, konnte YB den Kaderwert um weitere 1.9 Millionen Euro steigern und liegt nun mit 57.85 Millionen schon 10.7 Millionen vor dem Konkurrenten aus der Nordwestschweiz.