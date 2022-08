Madrid: «Das sind nicht Affenpocken, sondern Tumore» – nun spricht der Mann von der U-Bahn

M.A.R.M. gibt an, dass er Neurofibromatose leide. Die Läsionen an seinen Beinen seien keine Pusteln, sondern Tumore.

Der angebliche an Affenpocken erkrankte leidet an einer Erbkrankheit.

Ein Bild aus Spanien, in dem ein Mann mit Affenpocken U-Bahn fährt, löste eine Welle der Entrüstung aus.

Vor einigen Tagen hatte ein Foto aus der Madrider U-Bahn für grosse Aufregung gesorgt: Darauf zu sehen war ein Mann, der mit angeblichen Affenpocken im Zug reiste , obwohl er eigentlich in Isolation sein sollte. Nun meldet sich der vermeintlich erkrankte Mann zu Wort und dementiert die Angaben von Twitterer Arturo Henriques vehement: «Ich habe keine Affenpocken. Zudem bin ich in der Metro von keinem Arzt angesprochen worden.»

Henriques hatte in einem Tweet das Foto eines U-Bahn-Passagiers geteilt und behauptet, der Mann sei «von Kopf bis Fuss voller Pusteln, einschliesslich seiner Hände». Die Krankheit sei auf dem Höhepunkt der Ansteckung, meinte Henriques. Er wisse das ganz genau, denn er sei Arzt, gab er an. Als er aber den Erkrankten auf die Gefahr einer Ansteckung angesprochen habe, habe dieser gleichgültig reagiert. «Meine Ärztin hat mir nicht gesagt, dass ich zu Hause bleiben müsse», soll der Passagier zu Henriques gesagt haben. Auch die anderen Passagiere haben seinen Angaben zufolge desinteressiert mit den Schultern gezuckt.

Tumore statt Pusteln

Das sei eine erfundene Geschichte, meint M.A.R.M. Der spanischen Zeitung 20 Minutos erklärt er, dass er an Neurofibromatose leide. Die Erbkrankheit sei schon bald nach seiner Geburt aufgetreten und verursache geschwulstartige Läsionen an seinen Gliedmassen. Dabei handele es sich um Tumoren, die an seinen Nerven wachsen und nicht ansteckend seien.