In eigener Sache : Das Social Responsibility Board wird ein Jahr alt

25 Manuals, 40 Serviceboxen und ein Preis des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in: Das Social Responsibility Board von 20 Minuten gibt es schon seit einem Jahr - und hat schon viel erreicht.

Das Social Responsibility Board von 20 Minuten, unter der Leitung von Zora Schaad, wird am 18. Dezember 2021 genau ein Jahr alt.

Das Social Responsibility Board von 20 Minuten (kurz SoReBo) feiert s einen Ersten . Das Team hat seit seine m Bestehen viel erreicht: So wurden bereits das generische Maskulinum abgeschafft, 40 Serviceboxen eingeführt, die auf Hilfsangebote aufmerksam machen und 25 Manuals mit der Redaktion geteilt.

SoReBo wurde nach Idee und Konzept von Chefredaktor Gaudenz Looser gegründet. Es setzt sich in einer europaweit einzigartigen Initiative für eine nicht-verletzende Sprache und Berichterstattung ein. Das Gremium unter der Leitung von Zora Schaad, Leiterin Ressorts One Love und Community, umfasst inzwischen rund 20 Mitarbeitende, die sich zusätzlich zu ihren Funktionen für das Social Responsibility Board engagieren.

Fachorganisationen beraten 20 Minuten laufend

Weiter wurden Serviceboxen eingeführt, die am Schluss von Artikeln zu den unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise Rassismus oder Mental Health, Organisationen und Kontakte nennen, die Beratung und Unterstützung bieten. Muris Begovic, Geschäftsführer der Muslimischen Seelsorge Zürich: «Immer wieder erwähnen Muslim*innen in unseren Beratungsgesprächen, dass sie nur dank 20 Minuten den Weg zu uns gefunden haben. Sie werten die Aufführung unseres Kontakts als Zeichen der Inklusion. Seit der Publikation der Serviceboxen erhalten wir deutlich mehr Telefonanrufe.»

Auch Bilder dürfen nicht verletzen

Die Beratung des Social Responsibility Boards reicht weit über die Nutzung der geschriebenen Sprache hinaus. Auch eine nicht-verletzende Bildsprache ist ein zentrales Anliegen. So wird bei Gewaltvorfällen vermehrt auf Standbilder statt Bewegtbilder gesetzt, Kontextboxen und Triggerwarnungen bei Videobeiträgen grosszügig eingesetzt und andersartige Symbolbilder beispielsweise bei häuslicher Gewalt verwendet.

SoReBo-Leiterin Zora Schaad : «Wir beraten unsere Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen redaktionellen Arbeit und führen fruchtbare, sachliche und engagierte Diskussionen um Bildwahl, Formulierungen, und Titelsetzungen. Ziel dabei ist es den Kompromiss zu finden, der sowohl eine knackige Schlagzeile erlaubt, als auch dem Bedürfnis nach medialem Opferschutz gerecht wird.»

Social Responsibility Board erhält Sonderpreis der Schweizer Journalist:in

In der neuen Ausgabe des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in, die am Samstag erscheint, wird das Social Responsibility Board mit dem erstmals verliehenen Sonderpreis ausgezeichnet. Der Sonderpreis ergänzt die Wahl der Journalist*innen des Jahres und es werden Personen, Teams, Redaktionen oder Arbeiten ausgezeichnet, die in besonderer Weise durch ihr Engagement, neue Formate oder spezielle Berichterstattungen aufgefallen sind.