Polnisch-belarussische Grenze : «Das sogenannte Problem» – so zynisch spricht Lukaschenko über Flüchtende

Zwischen Belarus und Polen stecken in eisiger Kälte Tausende Migranten, Migrantinnen und Flüchtlinge vor allem aus dem Nahen Osten fest. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko verschleiert kaum, dass sie für ihn lediglich Manövriermasse sind.

Belta via REUTERS

Die belarussische staatliche Nachrichtenagentur Belta hingegen setzt die eigene «humanitäre Hilfe» in Szene, mit der die Menschen versorgt werden.

via REUTERS

via REUTERS

Das verunmöglichen Sicherheitskräfte auf beiden Seiten. Polen zielt mit Wasserwerfern auf die vorwärtsgehenden Menschen, in Belarus werden sie mit Schlägen an einer Umkehr gehindert, wie die «Frankfurter Rundschau» schreibt.

Erst anlocken, dann zur Rückkehr «überreden»

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes campieren derzeit rund 4000 Flüchtlinge bei eisigen Temperaturen auf der belarussischen Seite der Grenze, darunter viele Kleinkinder und ihre Mütter. Und das sind nur jene im Grenzgebiet. Schätzungsweise 15’000 Migranten, Migrantinnen und Flüchtlinge sollen sich insgesamt in Belarus aufhalten, eingeflogen via Erbil oder Dubai.

«Wir sind aktiv daran, die Leute zu überreden, dass sie nach Hause zurückkehren sollen», sagt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko seinem Staatssender. Allerdings seien die Leute «stur». Dabei dürfte «der letzte Diktator Europas», wie Lukaschenko auch genannt wird, die Flüchtlinge, Migranten und Migrantinnen aktiv in sein Land geholt haben, um sie weiter nach Europa abzuschieben.

So wirft die EU Lukaschenko vor, als Vergeltung für Sanktionen Flüchtlinge gezielt an die EU-Aussengrenze zu schleusen. Ähnliches hatte die Türkei vor eineinhalb Jahren an der Grenze zur Griechenland abgespielt, bei etwas wärmeren Temperaturen.