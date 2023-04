Schweizer Armee: Spike LR2 soll neues Waffensystem werden

Zwei Hersteller erfüllten die Anforderungen

«Im Vordergrund standen dabei Informationen wie zum Beispiel die Funktion, die Wirkung, technische Daten des Einsatzsystems, die mögliche Integration in die bestehende Infrastruktur und die kommerziellen Rahmenbedingungen», wie armasuisse mitteilt. Basierend auf einer detaillierten Analyse der erhaltenen Informationen erfüllten noch zwei Hersteller die militärischen Anforderungen an das System. Bei den beiden in der Evaluation verbleibenden Herstellern seien vertiefte Informationen sowie Offerten eingeholt worden.

Entscheid für Spike LR2 von Eurospike



Die Entscheidung für die neue Boden-Boden-Lenkwaffe der Schweizer Armee sei auf das Waffensystem Spike LR2 gefallen. Das von der Firma Eurospike produzierte und bei diversen europäischen Armeen bereits eingeführte System weise in der Auswertung den höchsten militärischen Nutzwert auf und sei auch wirtschaftlich das attraktivste Angebot gewesen.



Das gewählte System solle vorerst von der Infanterie mobil eingesetzt werden. Auf die Integration in eine Trägerplattform werde in einem ersten Schritt verzichtet. Der Spike LR2 biete jedoch die Möglichkeit für eine spätere Fahrzeugintegration. Die Beschaffung soll mit der Armeebotschaft 2024 dem Parlament beantragt werden.



Eurospike ist ein Joint Venture mit Sitz in Röthenbach a.d. Pegnitz (D) zwischen der Diehl Defence GmbH, Rheinmetall Electronics GmbH und Rafael Advanced Defense Systems. Die Entwicklung, das Design und die Qualifikation des Systems erfolgen grösstenteils bei Rafael in Israel. Ein Grossteil der Produktion von Komponenten der Spile LR2 für den europäischen Markt erfolgt an Standorten in Deutschland.