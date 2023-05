Grünste Gasse in Bern: So lief das Projekt an

In Bern fand für Anwohnende und Interessierte ein Pflanztag statt. Die Universität Bern erforscht in einem Pilotprojekt die Begrünung von Städten.

Die Pflanzen sollen in einem weiteren Schritt durch die Anwohnenden selbst gepflegt werden.

Die Universität Bern will in einem Pilotprojekt die Postgasse begrünen und im Anschluss den Effekt dieser Begrünung messen.

Rund die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung lebt in urbanen Räumen. Neben vielen Vorteilen bringen Städte auch eine Reihe von Nachteilen mit sich: Sie heizen sich deutlich stärker auf als das Umland, bieten in den Kernstädten kaum Lebensraum für Pflanzen und Tiere und die Lebensqualität ist oft tiefer als gewünscht. Die Begrünung gestaltet sich wegen der bestehenden Strukturen schwierig . Die Uni Bern wagt nun ein Experiment.

Postgasse in grünem Gewand

Das Ziel des Pilotprojekts klingt ambitioniert: Aus der denkmalgeschützten Berner Postgasse soll die «grünste Gasse der Schweiz entstehen», wie es auf der Uni-Website heisst. Der Startschuss ist bereits erfolgt: Am 6. Mai wurden Anwohnende und Interessierte zu einem Pflanztag eingeladen. Mittels bereitgestellter Töpfe, Erde und Pflanzen wurden sie angeregt, ihre Fenstersimse und Aussenflächen zu begrünen.

«Den ganzen Tag über kamen viele gut gelaunte Anwohner vorbei, bepflanzten ihre eigenen Töpfe und begrünten ihre eigenen Fenstersimse», sagt Matthias Erb vom Institut für Pflanzenwissenschaften zu 20 Minuten. Zudem seien auch die Arkaden der Postgasse mit Bäumen in grossen Töpfen versehen worden. Die Effekte der über 300 Gemüse-, Kräuter- und Blumensetzlinge sowie der Bäume und Sträucher, die nun in der Postgasse gedeihen, würden nun in Bezug auf Temperatur, Biodiversität, Wasserhaushalt und Lebensqualität erforscht.