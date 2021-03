Darauf setzt das BAG

Der Bund hat bereits zwei Privilegien für Geimpfte in die Vernehmlassung geschickt: Zum einen sollen Geimpfte bei einem möglichen Kontakt mit einer infizierten Person nicht mehr in Quarantäne müssen. Daneben gibt es den Vorschlag, dass für geimpfte Personen in Alters- und Pflegeheimen die Maskenpflicht entfällt. Ebenso laufen «intensive Abklärungen» für die Entwicklung eines Impfzertifikats, wie das BAG auf Anfrage schreibt. Es klärt derzeit ab, «welche technischen Lösungsansätze für einen anerkannten und fälschungssicheren Impfnachweis erfolgversprechend sind».