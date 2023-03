Tasteatlas-Ranking: Das sollen die besten Küchen der Welt sein – auf welchem Platz liegt die Schweiz?

Die Schweiz schafft es nur knapp in die Top 100.

Die Schweiz ist in den Top 100 auch vertreten, jedoch nur auf Platz 87 und bekommt von fünf möglichen Sternen 3,82. Tasteatlas reiht dann auch gleich noch die populärsten Schweizer Gerichte auf. Auf Platz eins ist Fondue, gefolgt von Cordon Bleu. Raclette schafft es auf den vierten Platz der populärsten Schweizer Gerichte. Auf dem sechsten Platz ist die Rösti, Cervelat ist auf Platz zehn vertreten und das Züri Gschnätzlets auf Platz elf.

Thai-Küche hinter englischer Küche

Doch werfen wir mal einen Blick auf die Top 30. Dort sind teilweise fragwürdige Platzierungen. So liegt beispielsweise die englische Küche mit Platz 29 knapp vor der Thai-Küche (Platz 30). Die englische Küche bekommt eine Gesamtwertung von 4,18 und die Thai-Küche 4,16 von fünf möglichen Sternen. Zu den bestbewerteten englischen Gerichten gehören etwa Cornish Clotted Cream, Cheddar oder Sticky Toffee Pudding. Bei den thailändischen Gerichten gibt der Tasteatlas Tom Kha Gai, Pa Thong Ko und Khao Phat als bestbewertete Gerichte an. Die deutsche Küche schafft es in dem Ranking auf Platz 15.