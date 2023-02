Sylvie Meis: Das sollen die Gründe für ihr Ehe-Scheitern sein

1 / 18 Die jüngste Ehe von Sylvie Meis ist gescheitert. Ein Blick auf ihr Liebesleben zeigt die Höhen und Tiefen. Instagram/sylviemeis Von 2005 bis 2013 war die Moderatorin mit dem Fussballprofi Rafael van der Vaart (40) verheiratet. Sie galten als niederländisches Promi-Traumpaar. Der grosse Tag der beiden wurde gar im TV übertragen. imago/Bruno Press Aus dieser Ehe geht der mittlerweile 16-jährige Damian hervor. Er ist, wie sein Papa, angehender Fussballstar. Instagram/sylviemeis

Darum gehts Erst im September 2020 sind Sylvie Meis (44) und Niclas Castello (44) vor den Traualtar getreten. Nun ist alles aus.

Ihre Lebenssituationen seien für eine gemeinsame Zukunft zu unterschiedlich, meint die Moderatorin in einem offiziellen Statement.

Inzwischen wurden weitere Details publik, die effektiv zum Ehe-Aus geführt haben sollen. Primär sei die Ehe an der Distanz und den vollen Terminkalendern der beiden gescheitert.

Sylvie Meis und ihr Noch-Ehemann Niclas Castello (44) erlebten eine Liebe im Schnelldurchlauf. Nach nur zweieinhalb Jahren teilten sie überraschend mit, sich getrennt zu haben. Im offiziellen Statement der beiden hiess es, dass ihre «Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden» seien. Nun werden immer mehr vermeintliche Details zu den Gründen, die zum Liebesaus geführt haben sollen, publik.

Wie die «Bild» in Erfahrung gebracht haben will, seien keine weiteren Personen für das Scheitern der Beziehung verantwortlich. Im Fokus stünden die Karrieren der beiden. Weder die Moderatorin noch der Künstler sei bereit gewesen, für ihre Liebe beruflich zurückzutreten.

Während Niclas zwischen der Schweiz und Los Angeles hin und her pendelt, befindet sich der Lebensmittelpunkt von Sylvie in Hamburg. Zudem jettet die 44-Jährige für Engagements rund um die Welt. Hinzu kommt, dass ihr 16-jähriger Sohn Damian, aus der Ehe mit Rafael van der Vaart (40), als angehender Fussballprofi derzeit in Dänemark lebt und kickt. Das Ex-Paar sei schlicht zu viel voneinander getrennt gewesen.

Verstehst du die Begründung für das Ehe-Aus? Ja, wenn man keine Zeit hat, reicht Liebe allein nicht. Nein, wer sich liebt, kann das aushalten. Ich bin unschlüssig.

Die Entscheidung, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, hätten die beiden «schweren Herzens» gefällt. Trotz der Umstände würden sie auf «sehr schöne Zeiten zurückblicken», hiess es in ihrer Mitteilung. Auf weitere Einzelheiten wollen die beiden zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht weiter eingehen.

Sylvie Meis’ Liebe im Schnelldurchlauf

Kennen gelernt hatten sich die beiden im Juni 2019 auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (36) und Unternehmer Klemens Hallmann (47) in Venedig. Bereits vier Wochen danach begaben sie sich in ihre ersten Liebesferien nach Südafrika. Und bereits im Oktober stellte Niclas Castello die Frage aller Fragen. Ohne zu zögern, habe sie direkt Ja gesagt. «Tief im Herzen spüre ich, dass er der Richtige für mich ist. Ich fühle mich sicher und aufgehoben an Niclas’ Seite», meinte die Niederländerin damals zur deutschen Boulevardzeitung.

Die Märchenhochzeit fand schliesslich im September 2020 im Luxus-Hotel «Villa Cora» in der Nähe von Florenz statt . «Als ich das erste Mal in deine Augen geschaut habe, in dieser magischen Nacht in Venedig, wusste ich, das, was wir haben werden, wird unendlich verbinden», soll sie im Ehegelübde zu Niclas gesagt haben . «Ich bin so stolz, dass ich dich ab heute meinen Ehemann nennen darf. Ich verspreche dir, ich werde die beste Ehefrau sein, die man sich wünschen kann.»