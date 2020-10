Basel«Das sollte an der Kasse unterbunden werden»

Das Foto dieses Hamsterkaufs vom Samstag in einem Tram der Linie 8 in Basel macht im Netz die Runde.

Seit Samstag gilt in Deutschland die 24-Stunden-Regel. So kann weiterhin in Baden-Württemberg einkaufen, wer aus einem Grenzkanton kommt – unabhängig davon, ob dieser auf der deutschen Risikoliste steht.

Die Liste der Kantone, die Deutschland zu Risikogebieten erklärt, wird immer länger und für Einreisende aus Risikogebieten gilt grundsätzlich Quarantänepflicht. Im Gleichschritt mit den rapide steigenden Corona-Fallzahlen wuchs Ende letzter Woche auch die Verunsicherung bei Einkaufstouristen. Ist Shopping in Deutschland schon bald nicht mehr möglich? Noch am Freitag gab das Bundesland Baden-Württemberg aber Entwarnung: Seit Samstag gilt nun die 24-Stunden-Regel, die Kurzaufenthalte für Bewohner von Grenzkantonen erlaubt.

Am Freitag und Samstag stürmten Schweizer trotzdem die grenznahen Einkaufsmärkte und mussten Schlange stehen für Parkplätze und Einkaufswagen. Voll war auch die grenzüberschreitende Tramlinie 8, die Basel mit Weil am Rhein (D) verbindet. In einem 8er-Tram wurde am Samstag auch dieser Schnappschuss eines WC-Papier-Preppers gemacht, der seither auf Social Media die Runde macht. Weit über 100 Klopapier-Rollen hat dieser Hamsterkäufer ennet der Grenze ergattert.