Nach tödlichem Lawinenunfall  – Das sollte man machen, wenn man sich abseits der Skipiste verirrt

Eine Lawine erfasste am Dienstag in Bergün GR einen ausserhalb der Piste verirrten Snowboarder. Für den 17-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Im Kanton Graubünden ist es am Dienstag zu einem Lawinenunglück gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte, war ein Snowboarder (17) aus dem Kanton Zürich im Skigebiet Darlux in Bergün von der gesicherten Piste abgekommen und von einer Lawine verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Laut Marc Ziegler, Rettungschef alpine Rettung Grindelwald, sollte man in solchen Situationen grundsätzlich an einem sicheren Standort verweilen und via Rega-App oder Ähnlichem einen Alarm auslösen. «Die Apps können den Standort genau eruieren und Hilfe senden.» Falls möglich und ungefährlich, könne man in den eigenen Spuren zurücklaufen. Ziegler betont: «Hierbei gilt, unbedingt die physische Verfassung zu berücksichtigen und die eigene Fitness nicht zu überschätzen.»