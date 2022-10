Alpabzug in Wasen BE: «Das sollte verboten werden, wenn man mit Tieren nicht respektvoll umgehen kann»

Das Video von der Emmentaler Alpabfahrt, in dem ein Mann ein am Boden liegendes Rind am Schwanz zieht, sorgt in der 20-Minuten-Community für zahlreiche emotionale Kommentare. Auf Instagram äusserten sich zahlreiche Userinnen und User, bis Donnerstagmittag sind es knapp 300. Oder verleihen ihren Gefühlen mit Emojis Ausdruck, wie beispielsweise die vegane Bloggerin Anja Zeidler, die ein Tränen-Emoji postete.