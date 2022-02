Fertig Homeoffice - Das solltest du bei der Rückkehr ins Büro beachten

Neuer Arbeitsalltag nach Corona

Anrecht auf Homeoffice haben Angestellte in der Schweiz nicht. Trotzdem wird das Arbeiten Zuhause vielerorts zum neuen Arbeitsalltag gehören. «Ein bis drei Tage Homeoffice wird wohl zum Normalfall werden», erklärt Personalexpertin Ursula Bergundthal. Dafür müssen Firmen aber klare Richtlinien entwerfen und Arbeitsverträge überarbeiten. Denn erlaubt ein Unternehmen Homeoffice, müssen die Rahmenbedingungen und der Arbeitsort im Vertrag definiert werden. Zudem stellen sich Fragen bezüglich den Kosten der Infrastruktur im Homeoffice. Dass Arbeitnehmende Vollzeit zu Hause arbeiten, sei in gewissen Branchen ebenfalls eine Möglichkeit. «Allerdings ist das auch mit Risiken verbunden», so Bergunthal. So könnten internationale Konzerne dann günstigere Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren, statt aufs Schweizer Personal zu setzen.