Für den 4. Dezember schätzte die ETH den R-Wert auf 1,13, was einem exponentiellen Wachstum entspricht. Danach wurde er nach unten korrigiert.

Die Schätzung des R-Werts gibt laut ETH-Professorin Tanja Stadler immer nur einen Trend an.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, hat am Dienstag für grosse Verwirrung gesorgt. Wütende Gastronomen und Fitnessbetreiber schrien bereits nach Wiederöffnung ihrer Betriebe. Bekannt wurde, dass sich der Bundesrat bei seinen Entscheiden für die neuen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus auf eine zu hohe Reproduktionszahl abgestützt hatte.

Für den 4. Dezember schätzte die ETH den R-Wert auf 1,13, was einem exponentiellen Wachstum entspricht. Eine Woche später korrigierte sie diesen auf 1,05 herunter – und am 28. Dezember lag die Berechnung des R-Werts für den 4. Dezember auf exakt 1. Die wichtigsten Antworten zum R-Wert-Chaos:

Hat der Bundesrat angesichts der nach unten korrigierten R-Werte am 11. und 18. Dezember zu scharfe Massnahmen beschlossen?

Aktuell liegt die Reproduktionszahl laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei 0,86. Ist die Halbierung der Fallzahlen also in Sichtweite?

Patrick Mathys, Leiter der Sektion für Krisenbewältigung im BAG, stellte am Dienstag klar, dass diese Reproduktionszahl mit Vorsicht zu geniessen sei. Auch Tanja Stadler sagt: «Die Aussagekraft des aktuell geschätzten R-Werts ist aufgrund der Festtage, der wenigen Tests und der unsicheren Datenlage beschränkt.» Die Experten seien überzeugt, dass der aktuelle R-Wert nicht das reale Infektionsgeschehen wiedergebe und die tatsächliche momentane Reproduktionszahl höher liege.

Warum wurde der R-Wert vom 4. Dezember so oft nach unten korrigiert?

Der R-Wert müsse dann stark korrigiert werden, wenn sich die Reproduktionszahl gerade stark ändere, sagte Martin Ackermann, Präsident der Covid-19-Taskforce, an der Medienkonferenz vom Dienstag. Dies sei in den betreffenden Tagen der Fall gewesen. Die Schätzung des R-Werts gibt laut Tanja Stadler immer nur einen Trend an, wie sich die Infektionszahlen vor circa zwei Wochen entwickelt haben. Die Taskforce fokussiere deshalb nicht auf tagesaktuelle R-Werte, sondern berücksichtige den 7-Tage-Durchschnitt zusammen mit anderen Indikatoren bei der Lagebeurteilung.